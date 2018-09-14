HABER

Naylon altında yaşam

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 12:45 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda bir üst geçidin altında yağmurdan korunmak için naylonlarla üstünü kapatarak yatan çıplak ayaklı adam görenlerin yüreklerini burktu.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - ZEYTİNBURNU'nda bir üst geçidin altında yağmurdan korunmak için naylonlarla üstünü kapatarak yatan çıplak ayaklı adam görenlerin yüreklerini burktu. D-100 Karayolu yan yol Ambarlar mevkiinde bir üst geçit köprüsünün altında çıplak ayaklı ve üstünü naylonlarla kapatarak yerde yatan bir kişi dikkat çekti. Naylon açıldığında içinde yatan kişi, "Yağmurda ıslandım onun için buradayım, yağmurdan korunmak için sığındım. İki haftadır burada kalıyorum" diye konuştu. "Gidecek yeriniz yok mu" sorusu üzerine sessiz kalarak üstünü kapattı. Adı söylemeyen hikayesini anlatmayan kişinin çaresizliği yürekleri burktu.

PARTNERDünyanın en yakışıklı mahkumu baba olduDünyanın en yakışıklı mahkumu baba oldu
Siirt Lisesi'nde, asırlık eğitim malzemeleri sergileniyorSiirt Lisesi'nde, asırlık eğitim malzemeleri sergileniyor
Naylon altında yaşamNaylon altında yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esra Erol’un programında akıl almaz olay

Esra Erol’un programında akıl almaz olay

İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!

Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.