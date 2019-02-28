Naylon poşet yerini ’kenevir çantaya’ bırakıyor

Türkiye’de uzun yıllardır yasaklı olan sanayi keneviri bitkisinin üretiminin 2016 yılında kontrollü olarak serbest bırakıldığı 19 ilden birisi olan Rize’de naylon poşetler yerini kenevirden dokunmuş bez çantalara bırakırken, feretiko kursları da yeniden rağbet görmeye başladı.

Yasaklanmadan önce Rize’de kenevirden elde edilen iplerle dokunan kumaşlarla birbirinden farkı ürünler elde edilmiş, hatta kenevirden yapılmış kumaşlar "Rize bezi" adını almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay "İnşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz" açıklamasının ardından Rize’de eski geçim kaynağı olan kenevir yeniden vatandaşların umut kapısı oldu. Naylon poşetler bile yerini kenevir ipinden dokunmuş bez çantalara bırakırken, unutulmaya yüz tutmuş feretiko kursları da yeniden rağbet görmeye başladı.

"2014 yılından beri kenevir ipi ile dokuma yapıyoruz"

Rize’nin İyidere ilçesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde 2014 yılında başlatılan feretiko kurslarında üretilen Rize bezlerinden çanta yapılıp kooperatif üyelerine dağıtılmaya başlandı. Kooperatife ait markette yapılan satışlarda üyeler için konulan alışveriş limitinin üzerine çıkan herkese dokunan el emeği bez çantalar hediye edilirken, kooperatif üyesi olmayanlar ise bu çantaları maliyetine temin edebiliyor.

Naylon poşete hayır demek için kenevir ipinden yapılmış bez çantaların kooperatif bünyesinde vatandaşlara sunulduğunu dile getiren İyidere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muammer Mete, “Cumhurbaşkanımızın Rize bezine, Rize kendirine verdiği öneme binaen vermiş olduğu izinden yola çıkarak kendir ipinden bez çanta yapmaya başladık. Biz zaten 2014 yılından bu yana unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan Rize bezini dokumaya başlamıştık. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın da başlatmış olduğu bir projeye destek amaçlı naylon poşete hayır dedik ve Rize bezinden antibakteriyel torba üretmeye başladık” dedi.

Hedeflerinin tüm üyelerini atölyelerinde Halk Eğitim ile iş birliği içerisinde üretilen bez çantalar ile buluşturmak olduğunu dile getiren Mete, “Yaklaşık 4 bin 500 üyesi olan kooperatifimizin aynı zamanda kendi bünyesinde bir marketimiz var. Hedefimiz 4 bin 500 üyemize alışveriş sırasında ücret almadan bunları vererek bu projeye katkıda bulunmaktır. Ayrıca üye olmayıp da çantaya sahip olmak isteyenler de çantanın maliyetine çantaları kooperatiften temin edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kenevir üretimini gündeme getirmesiyle şuana kadar ithal edilen kenevir iplerinin artık Rize’de de yetiştirileceğini sözlerine ekleyen Mete, “Şimdilik kendirin çoğu yurt dışından ithal ediliyor. Bildiği kadarıyla ilimizde birkaç yüzdönüme izinli olarak kendir ekiliyor. Cumhurbaşkanımızın bu seslenişiyle bu sayı daha da artacaktır” şeklinde konuştu.

Kenevir ipinden ürettikleri bez çantaların sağlığa zararlı olmadığını ifade eden atölyede usta başı olarak çalışan İlve Kandemir ise, “Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin atölyesinin usta başıyım. Bez çanta projesi var, ona başladık. Bez torba dikiyoruz, halkımıza dağıtıyoruz. Naylon torba sağlığa ve çevreye zararlı olduğu için bez torbaya döndük. Poşetlerimiz doğa dostu, temiz, sağlıklı ve çevreye zararı yoktur” şeklinde konuştu.