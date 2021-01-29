Naz Mila'dan biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı hatalı dövmesi ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

Son dönemde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Naz Mila, yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak yaptığı paylaşımda, cinsel tercihi hakkında açıklama yapan Naz Mila, "Biseksüelim diye haber yapmışlar. Seksi, güzel, balık etli kadını beğenmeyeyim mi?" diyerek kafaları karıştırdı.





