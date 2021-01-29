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Naz Mila'dan biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

29.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Naz Mila'dan biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, sık sık sosyal medyadan yaptığı erotik paylaşımlarla gündeme gelen Naz Mila, bu defa itirafıyla gündem oldu. Cinsel tercihi yönünde açıklama yapan Naz Mila, 'Biseksüelim diye haber yapmışlar. Seksi, güzel, balık etli kadını beğenmeyeyim mi?' diyerek yine gündem oldu.

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı hatalı dövmesi ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!

Son dönemde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Naz Mila, yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Son olarak yaptığı paylaşımda, cinsel tercihi hakkında açıklama yapan Naz Mila, "Biseksüelim diye haber yapmışlar. Seksi, güzel, balık etli kadını beğenmeyeyim mi?" diyerek kafaları karıştırdı.

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