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Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

20.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, sık sık sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Mila, en son arabada çektiği derin göğüs dekolteli paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Zuhal Topal'ın bir dönem sunduğu izdivaç programlarına katılan ve o programlarla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sınırları zorlayan gelin adayı zaman zaman iç çamaşırlı pozlar paylaşırken zaman zaman da yaptırdığı kalça operasyonlarına sayfasında yer buluyor.

naz mila

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Mila, bu defa göğüslerini açıkta bırakan, siyah deri tulumuyla çektiği video ile adından söz ettiriyor.

'SEKSİN S'SİNİ BİLMEM'

Naz Mila geçtiğimiz günlerde, 'Seks nasıl yapılır?' diye soran bir takipçisine, "Seks'in s'sini bilmem. Arkadaşlarım biliyor. Seks yapmayı beceremiyorum. Birileri bana öğretirse yaparım" yanıtını vererek gündem oldu.

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Naz Mila Instagram
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