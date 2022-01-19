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Naz Mila durmuyor! Yatakta iç çamaşırlı paylaşım

19.01.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mila, bu defa yatakta kırmızı iç çamaşırıyla, yatakta verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

Naz Mila durmuyor! Yatakta iç çamaşırlı paylaşım

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla ve verdiği cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü fenomen sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Üzerine kırmızı dantel iç çamaşırıyla yatakta poz veren Naz Mila, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

naz-mila

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi. Programın sonlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi.

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Naz Mila
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