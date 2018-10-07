MAGAZİN

Naz Mila'nın dövme yeri olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

Yaptığı her paylaşımıyla adından söz ettiren bir dönemlerin gelin adayı Naz Mila, göğüs altından dizine kadar yaptırdığı dövmesiyle sosyal medyayı salladı

Naz Mila'nın dövme yeri olay oldu!

Her paylaşımı olay olan 27 yaşındaki Naz Mila, yaptırdığı yeni dövmesiyle sosyal medyayı salladı. Takipçileriyle her anını paylaşan Mila, göğüs altından diz kapağına kadar bir dövme yaptırdığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

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Takipçilerinden profesyonel bir dövmeci önerisi isteyen Naz Mila, dün gittiği salonda yaptırdığı dövmesiyle herkesi şaşırttı. Vücudunun çeşitli yerlerinde dövme olan Mila, bu sefer vücudunun bir kısmını kaplayan yazılı dövmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Naz Mila'nın geçtiğimiz gün Instagram hesabı şikayet sebebiyle kapatılmıştı. Mila'nın cesur fotoğrafları bazı takipçilerini rahatsız etmişti. Ancak Mila hesabını yeniden açtırmayı başardı ve paylaşımlarını sürdürüyor!

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EVLİLİK PROGRAMIYLA ADINI DUYURDU

Bir evlenme programıyla ünlenen Naz Mila, 1991 yılında Azerbeycan'da dünyaya geldi. Evlendirme programındaki açıklamaları ve yaşadığı ilişkilerle dikkatleri çekti. Programın sona ermesinin ardından ise yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Genç yaşta evlilik yapan Mila'nın 8 yaşında bir kızı var.

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