Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı erotik paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı dövme ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hamamda yarı çıplak halde pozlar veren Naz Mila, geçtiğimiz günlerde de Bolu'da ormanlık alanda iç çamaşırlı pozlar vermişti.





