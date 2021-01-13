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Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

13.01.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran, ardından sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile dikkat çeken fenomen gelin adayı Naz Mila, ormanda verdiği yarı çıplak pozun ardından bu defa hamamda iddialı pozlar verdi.

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı erotik paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

naz mila

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı dövme ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

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Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Hamamda yarı çıplak halde pozlar veren Naz Mila, geçtiğimiz günlerde de Bolu'da ormanlık alanda iç çamaşırlı pozlar vermişti.
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Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyunduNaz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu


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