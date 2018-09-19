MAGAZİN

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

Cesur paylaşımlarla sosyal medyada adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, şikayetten dolayı kapanan instagram hesabını geri aldı

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

İlk olarak Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında tanınan olaylı gelin adayı Naz Mila'nın Instagram hesabı paylaştığı uygunsuz videolarından dolayı kapatıldı.

Naz Mila, bugün yaptığı paylaşımla hesabının tekrar açıldığını duyurdu.

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PAYLAŞIMLARI TAKİPÇİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ!

Evlenmek için katıldığı programda şöhreti yakalayan Naz Mila, son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla gündemde. Türkiye'nin fenomen gelin adayı olarak haberlere konu olan Naz Mila'nın paylaşımları bazı takipçilerince şikayet edildi.

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BAZI TAKİPÇİLERİ TEKRAR HAREKETE GEÇTİ

Olaylı gelin adayı Naz'ın 8 Ağustos'ta cesur video paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı. Yayınlanan videonun uygunsuz olduğunu ve tekrar şikayet edileceğini söyleyen bazı takipçiler, harekete geçti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sonradan görme olunca böyle oluyor demekki
cok düzgün bi kız
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