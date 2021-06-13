Naz Mila takipçisine yanıt verdi! "Şu an minik ve kendi popom"

Naz Mila son olarak Camdaki Kız dizisine yaptığı " Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde." yorumuyla gündem olmuştu.

"DEHŞET FİZİĞİN"

Fenomen gelin adayı şimdi de, bir takipçisinin "Ne ameliyatı oldun? Dehşet fiziğin, bakmaya doyamadım." şeklinde yaptığı yoruma cevabıyla olay oldu.

"POPOMDAKİ ESTETİKLERİ ÇIKARDIM"

Geçtiğimiz aylarda kalça estetiği olan Naz Mila, "Popomdaki estetikleri çıkardım. Şu an kendi ve minik popom." yanıtıyla dikkat çekti.

Ünlü isim sık sık kalçasını ön plana çıkaran erotik pozlarıyla gündeme geliyor.





