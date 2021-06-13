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  4. Naz Mila takipçisine yanıt verdi! "Şu an minik ve kendi popom"

Naz Mila takipçisine yanıt verdi! "Şu an minik ve kendi popom"

13.06.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımları ve açıklamalarıyla olay oluyor.

Naz Mila takipçisine yanıt verdi! "Şu an minik ve kendi popom"

Naz Mila son olarak Camdaki Kız dizisine yaptığı " Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde." yorumuyla gündem olmuştu.

Naz Mila'dan Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...Naz Mila'dan Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

"DEHŞET FİZİĞİN"

Fenomen gelin adayı şimdi de, bir takipçisinin "Ne ameliyatı oldun? Dehşet fiziğin, bakmaya doyamadım." şeklinde yaptığı yoruma cevabıyla olay oldu.

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"POPOMDAKİ ESTETİKLERİ ÇIKARDIM"

Geçtiğimiz aylarda kalça estetiği olan Naz Mila, "Popomdaki estetikleri çıkardım. Şu an kendi ve minik popom." yanıtıyla dikkat çekti.

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Ünlü isim sık sık kalçasını ön plana çıkaran erotik pozlarıyla gündeme geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila Instagram
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