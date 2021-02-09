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  4. Naz Mila yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Naz Mila yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

09.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, sık sık sosyal medyadan yaptığı erotik paylaşımlarla gündeme gelen Naz Mila, bu defa giymediği elbisesiyle gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde cinsel tercihi yönünde açıklama yapan Naz Mila, bu defa göğsünü bantladığı fotoğrafıyla gündemde.

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı hatalı dövmesi ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!

Son dönemde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Naz Mila, yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu defa göğsünü bantladığı bir fotoğrafı paylaşan Naz Mila, takipçilerine 'Elbisemi beğendiniz mi?' diye sordu.

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Naz Mila'ya çok sayıda 'hangi elbise?' ,'elbise yok ki' şeklinde yorumlar geldi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
acil tedavi olmalı!
bizim ülkede yetri kadar senin gibi çok var hadi sen gi kendi ülkende meslegini içra et kızım

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