Naz Mila yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı hatalı dövmesi ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

Son dönemde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Naz Mila, yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu defa göğsünü bantladığı bir fotoğrafı paylaşan Naz Mila, takipçilerine 'Elbisemi beğendiniz mi?' diye sordu.

Naz Mila'ya çok sayıda 'hangi elbise?' ,'elbise yok ki' şeklinde yorumlar geldi.



