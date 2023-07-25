Nazan Öncel, evlilik tekliflerine verdiği cevapla şoke etti! O video sosyal medyayı salladı! ''Arkasına bakmadan kaçıyor''

Nazan Öncel, hayranlarından aldığı evlilik teklifleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Öncel, "Nazo gel benimle evlen diyor. Gurur duydum şekerim de diyorum Ben üç otuzu devirmişim ne yapacaksın beni bu saatten sonra? dedim.

Karım ol diyor. Peki benim böyle bir arayış içerisinde olduğumu sana kim söyledi? Ben eskisini ve yenisini üç gün arayla kaybetmişim sen bunu bir daha düşün istersen diyorum arkasına bakmadan kaçıyor" dedi.

"SULULUKLARI SEVMEM"

Sanatçı paylaşımına şu notu düştü: ''Son altı senedir birileri çıkıp evlen benimle diyor. Tamam da, da'sı var işte.

Yalnızlık Allah'a mahsustur ama bizim gibi maddi manevi özgürlüğünü eline almış insanların kimseye ihtiyacı yoktur. İşin aslı bu. Öte yandan ben çok sıkıcıyımdır, ciddiyetimi bilen bilir sululukları sevmem.

Okur da okurum, piyanonun başından kalkmam, gezip tozmadan ha bire çalışırım, evin içinde bir aşağı bir yukarı gezinirken sürekli mırıldanırım, ömrümü adadığım bi' mesleğim var; bu iş yaşa başa bakmaz, yazar da yazarım, şarkı yazmasam hikâye yazar, roman yazar, aranjman yaparım, dikiş dikerim, yün örerim, resim mesim yaparım bir dakika boş duramam. Uykuda dinlenirim sadece.

"BEN KENDİME BİLE KALABALIK GELİYORUM"

Onu da kimseyle paylaşmam. Bu benim için çok büyük bir adımdır ki bu da olacak şey değildir. Huysuz, titiz, düzen manyağı, hijyen manyağı zor beğenen biriyim; kolay değildir böyle insanlarla yaşamak.

Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen senin haberin var mı bundan; yok. Ya işte bi’ de bunlar var ona göre şekerim diyecektim de artık o kadar da yıkmayayım dedim hayallerini…''

Nazan Öncel; biri Salih Öncel, diğeri Akşit Togay ile olmak üzere iki kez evlendi. 1973'de evlendiği Salih Öncel ile 1985'te boşanan Nazan Öncel, daha sonra Akşit Togay ile nikâh masasına oturdu.

Nazan Öncel, 2017 yılında bir hafta içinde iki büyük acı yaşadı. Salih Öncel; 18 Mayıs 2017'de Akşit Togay ise 25 Mayıs 2017'de hayatını kaybetti.

