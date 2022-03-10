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Nazan Şoray kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu Nazan Şoray filmleri nelerdir?

10.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazan Şoray, Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu. TRT1'de canlı olarak yayınlanan programda Alişan'ın yönelttiği sorulara yanıt veren Şoray dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Nazan Şoray kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu Nazan Şoray filmleri nelerdir? Ünlü ismin hayatı ve biyografisi haberimizde...

Nazan Şoray kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu Nazan Şoray filmleri nelerdir?

Nazan Şoray, Alişan ile Hayata Gülümse programında hayatı, şarkıcılık ve oyunculuk kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray programın ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda Nazan Şoray kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Alişan ile Hayata Gülümse programının konuğu Nazan Şoray filmleri nelerdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Nazan Şoray'ın hayatı, biyografisi, oynadığı filmler ve oyunculuk kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

NAZAN ŞORAY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nazan Şoray 19 Ocak 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Türkan Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray'ın babası Halit Şoray, annesi Meliha Şoraydır.

Halit Şoray, devlet demir yollarında memur, eşi Meliha Şoray ev hanımıydı. Nazan Şoray, sinema oyunculuğundan şarkıcılığa geçiş yaptı. Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı'dır. Müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yaptı.

Daha sonra 45'lik plakların artık satmaz olduğu günlerde piyasaya çıkan Barış Manço bestesi "Hal Hal" ile o günlerde kayda değer bir ticari başarı yakaladı. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalamıştı ancak 2011 yılında Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü. 30'dan fazla filmde rol almıştır. İlk filmi 1968 yılında Yılmaz Duru ile oynadığı "Vicdan" rolüyle 14 yaşındayken çekilen "Cesur Yabancı" dır.

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE PROGRAMININ KONUĞU NAZAN ŞORAY FİLMLERİ NELERDİR?

Nazan Şoray Cesur Yabancı, Azize, Yedi Köyün Zeynebi, Söyleyin Anama Ağlamasın, Yaşayan Hatıralar, Cezaları Ölümdü, Mihracenin Gözdesi, Garibin Mezarını Taştan Oyun
Dönüşü Olmayan Yol, Kapıcının Kızı, Allı Gelin, Sevdalı Gelin, Dost Hançeri, Ölüm Pazarı, Öldürmeye Yeminliyim, Yazı mı Tura mı, On Kadına Bir Erkek gibi filmlerde oynadı.

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Alişan Türkan Şoray
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