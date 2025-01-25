Nazar boncuğu almak için geç kaldı: Şerit değiştirirken hediyelik eşya dükkanına daldı

Sivas’ta kontrolden çıkan bir otomobil, önce bir araca çarpıp ardından karşı şeritteki bir iş yerine daldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

KONTROLDEN ÇIKTI, PANİĞE NEDEN OLDU

Olay, öğlen saatlerinde Aydoğan Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi'nde yaşandı. Rampadan indiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce başka bir araca çarptı, ardından savrularak karşı şeritteki bir iş yerine daldı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada maddi hasar meydana gelirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)