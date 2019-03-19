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Nazarbayev bölge liderleriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

Nazarbayev bölge liderleriyle görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Nazarbayev ile Putin'in telefon görüşmesinde, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesi konusu ele alınırken, taraflar gelecekte düzenli olarak temaslarda bulunmaya devam edecekleri hususunda anlaştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, telefon görüşmesinde, Nazarbayev'in görevinden istifa etme kararını üzüntüyle karşıladığını, Nazarbayev'i "(İstifa kararı) Böyle bir karar alabilen büyük siyasetçi ve cumhurbaşkanı" olarak nitelendirdi. Taraflar gelecekte temaslara devam etme konusunda mutabık kaldı.

Ceenbekov da Nazarbayev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kazak liderin istifa kararını üzüntüyle karşıladığını dile getirerek, Nazarbayev'in iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesine büyük katkı sağladığına dikkati çekti. Taraflar, düzenli temasları sürdürmekte anlaştı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yarından itibaren geçerli olacak, yetkilerinin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnamede, cumhurbaşkanlığı görevinin yarın Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e devredileceği belirtildi.

Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görev süresi 2020'de sona erecekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul

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