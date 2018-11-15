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Nazarbayev, Slovakya Başbakanı Pellegrini ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:39 | Son Güncelleme

Nazarbayev, Slovakya Başbakanı Pellegrini ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar Kazakistan ile Slovakya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme ile güncel konuları ele aldı.

Nazarbayev, Pellegrini'nin ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine ve ekonominin çeşitli alanlarında derinleşmesine ivme kazandıracağını belirtti.

Pellegrini, dünyada uluslararası diyaloğun kurulmasında Kazakistan'ın önemli rol oynadığını ve bunu takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "Tek Kuşak, Tek Yol" projesi dahil olmak üzere tarım, sanayi, ulaştırma ve lojistik alanlarında iş birliği yapmak istediklerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrin

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