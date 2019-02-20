Nazarbayev, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yaptı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede tarafların ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konularının ele aldığı bildirildi.
Görüşmede ortak nükleer ve alternatif enerji, Kazakistan’da petrol ve doğal gaz rafinerisi projelerinin uygulanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.
Nazarbayev ve Selman'ın enerji kaynaklarının dünya piyasasındaki mevcut durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarına işaret edilen açıklamada, iki liderin, karşılıklı ziyaret uygulamasını desteklemekte anlaştıkları kaydedildi.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum