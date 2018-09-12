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Nazarbayev yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

Nazarbayev yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı internet sitesindeki açıklamada, Nazarbayev’in Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, ayrıca Türk iş adamlarıyla bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Nazarbayev’in Kazakistan ile Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na katılmasının planlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ziyaretin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul

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