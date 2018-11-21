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Nazarbayev'den "Başlangıçtan Günümüze Türk Medeniyeti" projesi önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev "Başlangıçtan Günümüze Türk Medeniyeti" projesini başlatmayı önerdi - Nazarbayev: -"Proje çerçevesinde 2019'da Astana'da Dünya Türkoloji Kongresi ve çeşitli ülkelerin müzelerinde eski Türk eserlerinin sergilendiği Türk Halkları Günleri etkinlikleri organize edilebilir"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, "Başlangıçtan Günümüze Türk Medeniyeti" projesini başlatmayı önerdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan "Büyük bozkırın yedi kenarı" makalesinde Kazakistan'ın Türklerin ata yurdu olduğuna işaret ederek, "Buradan diğer ülke ve bölgelerdeki tarihi süreçlere önemli katkıda bulunan Türk aşiretleri ve halkları dünyanın farklı yerlerine gitmiştir." dedi.

"Başlangıçtan günümüze Türk Medeniyeti" projesini başlatmak gerektiğine dikkati çeken Nazarbayev, "Bu çerçevede 2019'da Astana'da Dünya Türkoloji Kongresi ve çeşitli ülkelerin müzelerinde eski Türk eserlerinin sergilendiği Türk Halkları Günleri etkinlikleri organize edilebilir." ifadesini kullandı.

Nazarbayev, Wikipedia'da ortak Türk eserleri çevrim içi kütüphanesini oluşturmanın önemini vurgulayarak, bu konuda Kazakistan'ın moderatör olabileceğini dile getirdi.

Türkistan'ın yeni eyalet merkezi olarak tanıtılması çerçevesinde kentin uluslararası arenada konumunun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Nazarbayev, Kazakistan'ın eski başkentinin sadece Kazak halkının manevi merkezi değil, tüm Türk dünyası için kutsal bir yer olduğunu kaydetti.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul

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