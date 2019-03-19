Nazarbayev'den halka teşekkür

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, halkına ve ülkesine hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek, "Halkıma teşekkür ediyor ve önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.

Nazarbayev, halka hitabında, kendisi için Kazakistan Cumhurbaşkanı yetkilerini feshetme gibi zor bir karar aldığını söyleyerek, cumhurbaşkanı görevini 30 yıl yürüttüğünü hatırlattı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ekonomisi ve politikası zor durumda olan ülkenin başına geçtiğini hatırlatan Nazarbayev, totaliter sistemi yıkarak, toplumun tüm enstitülerini modernleştirdiklerini, "bunları demokratik bir ülke kurmak için" yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ekonomik gelişmeyi ve halkın refahının artırılmasını hedef aldıklarını söyleyerek, "Sonuçta ülke ekonomisini 15 kat, kişi başı geliri 9 kat artırmayı ve yoksulluk sınırını 10 kat azaltmayı başardık." dedi.

Ülkenin dünyanın en gelişmiş 50 ülkesinin arasına girdiğine dikkati çeken Nazarbayev, hedeflerinin dünyanın en gelişmiş 30 ülkesinin arasına girmek olduğunu kaydetti.