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Nazarbayev'den Rusya ve Ukrayna'ya müzakere çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 23:12 | Son Güncelleme

Nazarbayev'den Rusya ve Ukrayna'ya müzakere çağrısı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya ve Ukrayna’ya birbirleri ile doğrudan irtibata geçme ve bir kez daha müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.

Nazarbayev, yerel basına verdiği 2018 yılı değerlendirme röportajında, ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği arasında karşılıklı anlayış ve güvenin olmadığını belirterek, söz konusu güçlerin bir araya gelmesini ve görüşmenin Astana'da yapılmasını önerdiğini söyledi.

Görüşme yerinin mutlaka Astana olması gerekmediğini dile getiren Nazarbayev, başka bir yerde de böyle bir görüşmenin yapılabileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ayrıca Kerç boğazındaki krize ilişkin, Ukrayna ile Rusya'yı, ülkeler arası ilişkilerde başkalarından yardım beklememeye, birbirleriyle doğrudan irtibata geçerek, bir kez daha müzakere masasına oturmaya davet etti.

Hazar Denizi'nde üçüncü ülke askerlerinin bulunacağı iddialarına ilişkin Nazarbayev, Hazar'ın hukuki statüsünün belirlenmesi konusunda 20 yıldır çalıştıklarının altını çizerek, bu yıl Aktau'da yapılan Hazar Denizi Ülkeleri zirvesinde imzaladıkları anlaşmayı anımsattı.

Nazarbayev, anlaşmayı "tarihi bir olay" olarak nitelendirerek, "Hazar'a kıyısı olan beş ülke, Hazar'ın iş birliği, dostluk ve karşılıklı anlayış denizi olduğunda anlaştık. Hazar'a kıyısı olmayan hiçbir üçüncü ülkenin askeri orada bulunamaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ayrıca anlaşma çerçevesinde Hazar'da güvenlik konusuna ilişkin özel bir protokolün imzalanacağını sözlerine ekledi.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul

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