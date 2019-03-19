Nazarbayev’den Sürpriz İstifa

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev istifa ettiğini açıkladı.

78 yaşındaki Nazarbayev Kazakistan’ı bağımsızlığını kazandığı 1989 yılından bu yana yönetiyordu.

Televizyondan halka seslenen Nazarbayev, “Cumhurbaşkanı olarak Benim için kolay olmayan bir karar aldım, istifa ettim” ifadelerini kullandı.

Nazarbayev anayasa uyarınca Meclis üst kanadı başkanının geçici olarak Cumhurbaşkanı olacağını ve kendisinin kalan süresini tamamlayacağını kaydetti.

Nazarbayev, yabancı enerji şirketlerinden ülkeye milyarlarca dolar gelmesine yardımcı olmuş bir isim. Nazarbayev istifa etmesine rağmen Güvenlik Konseyi’ne başkanlık etmeye ve Nur Otan partisinin lideri kalmaya devam edeceğini belirtti.

Parti, Kazakistan Parlamentosu’nda çoğunluğu oluşturuyor.

Nazarbayev Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le iyi anlaşan bir isim olarak biliniyor.

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı da Nazarbayev’in istifasının beklenen bir gelişme olmadığını kaydetti.

