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Nazarbayev'den yeni atamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 20:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı kararıyla Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adilbek Jaksıbekov, görevinden alınırken, yerine Astana Valisi Aset İsekeşev getirildi - Maliye Bakanı Bahıt Sultanov ise Astana Valiliğine atandı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adilbek Jaksıbekov'u görevden alırken, yerine Astana Valisi Aset İsekeşev'i atadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Jaksıbekov’un emeklilik yaşı gelmesi nedeniyle görevinden alınmasına, yerine Astana Valisi İsekeşev’in atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararname ile Maliye Bakanı Bahıt Sultanov ise Astana Valiliği görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ayrıca, Kazakistan’ın İran Büyükelçisi Bagdat Amreyev’i, başka bir göreve getirilmesi nedeniyle görevinden alınmasına ilişkin kararı onayladı.

Amreyev, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Devlet Başkanları zirvesinde alınan kararla, Türk Konseyi Genel Sekreterliğine seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yeni atamalara ilişkin yaptığı açıklamada, Jaksıbekov'un uzun yıllar kendisiyle çalıştığını, tüm görevlerini sorumlu ve dürüst bir şekilde yerinde getirdiğini belirtti.

Astana Valisi İsekeşev'in cumhurbaşkanı asistanı, bakan, başbakan yardımcısı görevlerinde çalıştığını hatırlatan Nazarbayev, onun son iki buçuk yıl içinde Astana sakinleri tarafından olumlu değerlendirildiğine dikkati çekti.

Nazarbayev, "Onun (İsekeşev'in) aktif pozisyonu ve yaratıcı yaklaşımı, başkalarından ayırt ediyor. Şimdi bize böyle bir kişi lazım. O valiyken Astana EXPO 2017 fuarını ve Astana’nın 20.yılını başarıyla gerçekleştirdik." ifadelsini kullandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Valilik görevine getirilen Sultanov'un, devlet yönetimi alanında büyük deneyime ve gerekli organizasyon becerilerine sahip olduğunu vurguladı.

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Aset İsekeşev kararname Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul

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