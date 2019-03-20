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Nazarbayev'in kızı Senato Başkanı seçildi

20.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva Senato Başkanlığına seçildi.

29 yıldır Devlet Başkanlığı görevini yürüten Nursultan Nazarbayev'in dünkü beklenmedik istifasından sonra kızı Dariga Nazarbayev Senato Başkanlığına seçildi.

Devlet Başkanının istifasıyla boşalan koltuğa geçici olarak getirilen Eski Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev Senato Başkanlığı için Dariga Nazarbayev'i aday gösterdi. Kazakistan Senatosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Nazarbayev, senatörlerin gizli oylamasıyla seçildi.

Nazarbayev'in en büyük kızı olan Dariga Nazarbayeva, milletvekilliğinin yanı sıra 2015-2016 yıllarında başbakan yardımcılığı görevini üstlenmiş, 2016 yılında da senatör olmuştu.

Başkentin adının "Nursultan" olarak değiştirilmesi önerisi

Yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Tokayev yemin töreninde başkent Astana'nın isminin "Nursultan" olarak değiştirilmesini önerdi. Kazakistan'ın başkenti 1997 yılında Almatı'dan Astana'ya taşınmıştı. Astana kelime olarak başkent anlamına geliyor.

Yemin törenindeki konuşmasında Nursultan Nazarbayev'i "bir vizyoner" olarak tanımlayan geçiçi devlet başkanı, Nazarbayev'in gelecekte verilecek önemli kararlara ilişkin öncelikli etkisini sürdüreceğini belirtti. Tokayev, Nursultan Nazarbayev'in Güvenlik Kurulunda ömür boyu göreve devam edeceğine işaret etti.

Geçiçi olarak Devlet Başkanlığı görevine gelen eski Senato Sözcüsü Tokayev, erken seçime gidilmemesi durumunda Nazarbayev'in görev süresinin dolacağı 2020 Nisan ayına kadar Devlet Başkanlığı görevini sürdürebilecek.

29 yıldır Devlet Başkanlığı görevini yürüten Nursultan Nazarbayev Salı günü sürpriz bir kararla istifa etmişti.

AFP/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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