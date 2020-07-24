Nazardan bile koruyabilir: Akıllı telefonlar için Gorilla Glass Victus tanıtıldı!

Corning Gorilla Glass, uzun yıllardır akıllı telefonların, özellikle de Samsung, Huawei ve LG'nin üst seviye akıllı telefonlarının ekranını koruyor. Daha güçlü akıllı telefon ekranlarını kendine görev edinen Corning, Galaxy Note 20 öncesi önemli bir duyuru yaptı. Firma Gorilla Glass 7 yerine, Corning Gorilla Glass Victus'u tanıttı. İsimle birlikte anlaşılan o ki firmanın dayanıklılık kavramı da değişti.

İŞTE GORİLLA GLASS VİCTUS'UN ÖZELLİKLERİ

Gorilla Glass Victus ile birlikte firmanın sertleştirilmiş cam algısı üst seviyeye çıkmış durumda. Zira, Corning'in aktardığı bilgilere göre Gorilla Glass Victus, çizilmelere ve sert yüzeylere düşmelere karşı daha dayanıklı. Bunu bir test videosu ile kanıtlayan firma, 2 metre yükseklikten düşen telefonun bizlere herhangi bir zarar almadığını gösteriyor. Üstelik hepsi bu kadar da değil.

Akıllı telefon camı Gorilla Glass Victus için yapılan ikinci testte bu kez camın yüke karşı ağırlılığı ölçülüyor. Test sonucunda Victus, 2-4 Newton arasında çizilmelerle dolu olan rakip cama rağmen 8 Newton'luk direnci kıncal çiziklerle atlatıyor. Hatta Gorilla Glass Victus, 100 kg'a kadar ağırlık kaldırma yeteneğine sahip. Rakip cam ise 15 kg'da paramparça oluyor.

İLK KULLANIM SAMSUNG'UN

Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra 5 Ağustos'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Gorilla Glass Victus'lu ilk akıllı telefonlar ise Galaxy Note 20 ailesi olacak. Böylece 5 Ağustos'ta Gorilla Glass Victus'u daha yakından görebileceğiz.

