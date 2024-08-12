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  4. Nazardan koruması için taktı! 14 yaşındaki çocuğun boynundaki muska panik yarattı: Özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldılar

Nazardan koruması için taktı! 14 yaşındaki çocuğun boynundaki muska panik yarattı: Özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldılar

12.08.2024 09:04
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde 'civalı muska' paniği yaşandı. Nazardan koruması için 14 yaşındaki çocuğun boynuna muska takılmıştı. İçini merak eden çocuk muskayı açınca civa döküldü. Annesi ve yanındaki bir kadın da temizlemek için temas edince 3'ü de zehirlendi. Özel kıyafetle hastaneye kaldırılan hastaların ardından AFAD evde temizlik çalışması başlattı.

Nazardan koruması için taktı! 14 yaşındaki çocuğun boynundaki muska panik yarattı: Özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde nazardan koruması amacıyla 14 yaşındaki çocuğun boynunda asılı olan civalı muskadan dökülen civanın temas ettiği çocuk ile annesi ve evde bulunan bir kadın, özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı.

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MERAK EDİP İÇİNİ AÇTI

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı.

YARDIM İÇİN GELDİLER ONLAR DA ETKİLENDİ

Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis’e bildirilerek yardım istendi.

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ÖZEL KIYAFETLERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Eve gelen sağlık ekpleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AFAD DEVREYE GİRDİ

Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin civa olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası muska civa
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