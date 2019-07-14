Nazarköy’ün Nazarlıkları

VOA Türkçe’ye konuşan Yiğit, “Zamanında köyde tarım da vardı. Ama özellikle 2000’li yıllardan sonra boncuk ön plana çıktı. Şimdi boncuğumuzun köy ekonomisine katkısı daha çok.Boncuk sayesinde buradaki insanların geliri arttı, yaşam kalitesi arttı” ifadesini kullandı.

Nazarköy muhtarı Mehmet Yiğit’in anlattığına göre, üretimlerini sürdürmek için yeni yer arayışına giren Arabalı kardeşler, Kurudere etrafındaki kızılçamları görünce bu köye yerleşmeye karar vermiş. Yiğit, camı eritmek için en iyi ateşin kızılçam odunundan sağlandığını söyledi. 1942 yılında köyde başlayan nazar boncuğu üretimi, zaman içinde köyün ana geçim kaynağı haline gelmiş.

Eğer köyü çevreleyen tepelerde kızılçamlar olmasaydı, bugün Nazarköy’ün adı belki hala Kurudere olacaktı. Ama Arap Selim lakabıyla anılan boncuk ustasının yetiştirdiği Bekir ve Ahmet Arabalı kardeşler, camı eritirken çıkan işler nedeniyle İzmir’in farklı semtlerinden uzaklaşmak zorunda kalınca, Kurudere’nin de kaderi değişti.

Köyde nazar boncuğunun önemli artınca, 2007 yılında köyün adı da Nazarköy olarak değiştirilmiş. Köy meydanında kurulan stantlarda çeşit çeşit nazarlıklar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Yaklaşık 350 nüfuslu köy, özellikle hafta sonlarında sadece yakın il ve ilçelerden değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelenleri ağırlıyor. Sadece stantlarda değil, köyün ağaçlarında ve duvarlarında da nazar boncuklarını görmek mümkün.

Nazardan korunmak için değil dekorasyon için

İstanbul’da öğretmenlik yapan Şükran Kınacı da ailesiyle birlikte köyü ziyaret edenler arasında. Kınacı, “Uzun yıllar boyunca sosyal medyadan takip ettim. Arkadaşlarım da çok tavsiye etti. Geçerken uğramak istedik. Bence henüz bozulmamış, farklı, otantik ve güzel bir köy” diye konuştu. Nazara inanmadığını söyleyen Kınacı, balkonu için nazar boncuğu almak istediğini belirtti.

Birçok farklı kültürde kötülükleri uzak tuttuğu inancıyla kullanılan nazar boncukları artık daha çok dekorasyon amacıyla kullanılıyor. Nazarköy’de de özellikle kadınlar farklı zevklere hitap eden yaratıcı tasarımlarıyla satışlarını arttırmaya çalışıyor.