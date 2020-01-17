"Nazi çağrışımlı" konuşma yapan Brezilya Kültür Bakanı Alvim görevden alındı

Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels benzeri bir konuşmayla tepki çeken Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim görevden alındı.

BBC'nin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görevden alınan Alvim'in "talihsiz" bir konuşma yaptığını açıkladı.

Bolsonaro, Twitter hesabında, "Nazizm ve komünizm gibi totaliter ve soykırımcı ideolojileri, aynı zamanda bunlarla bağlantılı her çıkarımı reddettiğimizi yineliyorum. Aynı zamanda dost olduğumuz ve ortak değerleri paylaştığımız Yahudi toplumuna tam ve sınırsız desteğimizi dile getiriyorum." ifadesini kullandı.

Brezilya Kültür Bakanı Alvim'in bir tanıtım videosunda yaptığı konuşma, Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels'in bir konuşmasına benzemesi nedeniyle tepki çekmişti.

Alvim, bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan 6 dakikalık videoda Ulusal Sanatlar Ödülleri'ne ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı.

Roberto Alvim, arka planda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in en sevdiği besteci olduğu bilinen Wagner'in Lohengrin operası müziği çalarken yaptığı konuşmada "Gelecek 10 yılda Brezilya sanatı destansı ve milli olacak. Halkımızın kaçınılmaz özlemleriyle derinden bağlantılı...duygusal bağlılık için büyük dirayetle vakfedilecek, aksi takdirde bir hiç olacaktır." ifadesini kullanmıştı.