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Nazi kampında öldürülen çocuklara ait isim künyeleri bulundu

28.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Nazi kampında öldürülen çocuklara ait isim künyeleri bulundu

Polonya'da bulunan Sobibor Nazi kampında en az dört çocuğun da öldüğü ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar yaşları 6 ile 12 yaşında değişen 4 çocuğa ait metal künyeler buldu. Çocukların isimleri ise şu şekilde açıklandı: Lea Judith de la Penha, Deddie Zak, Annie Kapper ve David Juda Van der Velde.

Konuya ilişkin açıklama yapan, Polonyalı ve Hollandalı meslektaşlarıyla birlikte kazıyı yürüten İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan Yoram Haimi, "Bildiğimiz kadarıyla çocukların isimlerinin olduğu künyeler sadece Sobibor'da bulundu, daha önce başka hiçbir yerde rastlanmadı” ifadelerini kullandı.

250 BİN YAHUDİ HAYATINI KAYBETTİ

Polonya’nın doğusunda yer alan lublin Voyvodalığı’nda kurulan Sobibor Toplama Kampı Mart 1942'de inşa edildi, aynı yılın Mayıs ayında açıldı ve Ekim1943'e kadar faaliyette kaldı. Bu süre zarfında, çoğu Polonya'dan ve o zamanki Sovyetler Birliği'nin bazı bölgelerinden gelen yaklaşık 250 bin Yahudi öldürüldü.

Haimi, "Aileler muhtemelen İkinci Dünya Savaşı’ndaki kaosun ortasında çocuklarının akrabaları tarafından bulunabilmesi için bu künyeleri hazırladı" dedi. Bununla birlikte, Haimi amcasının Holokost sırasında nasıl ölmüş olabileceğine dair ipuçları aramak için ilk olarak 2007'de Sobibor Toplanma Kampı’na geldiğini ve ardından bunu ölen binlerce kişinin eşyalarının bulunduğu 10 yıldır süren bir arkeolojik kazıya dönüştüğünü söyledi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Haimi, çocukların Nazi listelerine girilmesi nedeniyle kampta öldüklerinin zaten bilindiğini ancak söz konusu künyelerin çocukların yaşadıklarına ilişkin yeni detaylar sunduğunu söyledi. Buna göre, Lea Judith de la Penha öldürüldüğünde sadece altı, Deddie Zak dokuz ise dokuz yaşındaydı.

Araştırmacılar, Zak'in künyesinin krematoryumda bulunduğunu, bu da vücudunun etiketle birlikte yakıldığını gösterdiğini söyledi.

BOĞULARAK YA DA YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Annie Kape ise toplam bin 255 Yahudi ile birlikte Sobibor'a trenle gönderildiğinde 12 yaşındaydı. Tren kampa vardığında tüm yolcular hemen gaz odalarına gönderildi ve Kaper'ın künyesi de toplu bir mezarda bulundu. 11 yaşında öldürülen David Juda Van der Velde’in de Kape ile aynı yerde olduğu düşünülüyor. Çünkü onun künyesi de aynı gaz odasında bulundu.

Araştırmacılar, Sobibor Toplama Kampı’na gelen Yahudilerin çoğunun doğrudan gaz odalarına gönderildiğini ve yaklaşık 250 bin kişinin bu şekilde hayatını kaybettiğini söyledi. Bununla birlikte kamp, 300 Yahudi tutsak 1943 yılında Nazilere karşı ayaklanınca düştü. Ayaklanmadan sonra ise kampta 50 tutuklu kaldı. Ancak. Naziler saldırının ardından kampı yok etti ve geride neredeyse hiçbir şey bırakmadı.

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