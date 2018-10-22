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Nazi planlarını altüst eden Norveçli öldü

22.10.2018 21:48 | Son Güncelleme

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın nükleer silah geliştirme planlarını bozan Norveçli Joachim Ronneberg 99 yaşında hayatını kaybetti.

Norveç'in İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı mücadele veren direniş kahramanlarından Joachim Ronneberg hayatını kaybetti.

Savaş sırasında Nazi işgali altındaki Norveç'te Almanların nükleer silah programı kapsamında ağır su üretiminde kullanılan Norsk Hidroelektrik Santrali'ne karşı düzenlenen başarılı bir sabotaj timinin parçası olan Ronneberg 99 yaşındaydı.

ABD'li oyuncu Kirk Douglas'ın başrolünde oynadığı 1965 yapımlı The Heroes of Telemark (Telemark Kahramanları) filminin ilham aldığı Gunnerside Operasyonu'nda bir asker olan gazi için Norveç Başbakanı Erna Solberg de bir mesaj yayınladı.

Ronneberg için "Bizim en büyük kahramanlarımızdan birisi" ifadesini kullanan Solberg, "Belki de bilinen direniş savaşçıları arasında hayatını kaybeden son kişi" şeklinde konuştu.

Savaşta dönüm noktası

1919 yılında Norveç'in Aalesund kasabasında doğan ve ülkesinin 1940 yılında Almanya tarafından işgal edilmesi sonrası Britanya'ya kaçan Ronneberg, burada Nazilere karşı oluşturulan direniş hareketine katıldı ve askeri eğitim aldı.

Ronneberg, nükleer silah ve atom parçalama çalışmalarının ilk adımlarının atıldığı o dönemde Nazilerin bu amaçla kullandığı D2O olarak da bilinen "ağır su" üretim tesislerine bir operasyon düzenlemek üzere 1943 yılında ülkesine geri döndü.

Altı kişilik komando timinin başındaki Ronneberg, yüksek koruma önlemlerinin alındığı santralin yakınlarındaki dağlık bölgeye paraşütle indikten sonra içeriye sızdı ve ağır su üretiminin yapıldığı alanlara patlayıcı döşedi.

Patlayıcıların ateşlenmesi ve tesisin kullanılamaz hale gelmesi ile birlikte kayak üzerinde yüzlerce kilometrelik bir kaçışa başlayan tim, 3 bin Nazi askerinin yürüttüğü aramadan sıyrılarak sağ salim kurtuldu.

Ronneberg ve ekibi, sabotajı takip eden iki hafta boyunca kayak üzerinde yüzlerce kilometre yol alarak savaşta tarafsız olan İsveç'e geçti ve bu ülkeye sığındı. Sabotajın bir süre ardından Naziler nükleer silah araştırmalarını sonlandırdı.

Milli kahraman

Savaştan sonra radyo gazetecisi olarak çalışmaya başlayan Ronneberg, askerlik anılarıyla ilgili konuşmaktan kaçınıyordu. Ancak 1970'lere gelindiğinde sessizliğini bozan eski asker, savaşın yıkımı ve totaliter rejimlerin tehlikesi konularında genç nesilleri uyaracak şekilde kamuoyunu bilgilendirici konuşmalara katıldı.

Ölümüne kadar ülkesinde saygın bir kişilik olarak anılan Ronneberg, savaşla ilgili olarak "Bugün yetişen nesil barış ve özgürlük için savaşmaya her zaman hazır olmamız gerektiğini anlamalıdır" demişti.

DW,AFP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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