HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nazi toplama kamplarından kurtulmuştu... 96 yaşındaki adam Rusya saldırısında hayatını kaybetti

Nazi toplama kamplarından kurtulmuştu... 96 yaşındaki adam Rusya saldırısında hayatını kaybetti

21.03.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken sıcak bölgeden çarpıcı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak 96 yaşındaki Boris Romanchenko’nun Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Romanchenko, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından 4 ayrı toplama kampında esir tutulmuş ve Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından esaretten kurtulmuştu.

Nazi toplama kamplarından kurtulmuştu... 96 yaşındaki adam Rusya saldırısında hayatını kaybetti

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından 4 ayrı toplama kampında esir tutulan 96 yaşındaki Boris Romanchenko’nun Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Covid-19 nedeniyle aylardır evinden çıkmadığı öğrenilen Romanchenko’nun 18 Mart’ta Rus saldırısı sonrası dairesinde çıkan yangında hayatını kaybettiği aktarıldı.

ESİR TUTULDUĞU NAZİ TOPLAMA KAMPLARINDAN KURTULMUŞTU

20 Ocak 1926’da Ukrayna’nın Sumi kentinde doğan Romanchenko’nun 1942 yılında Naziler tarafından Almanya’nın Dortmund kentine sürüldüğü ve burada zorunlu olarak ağır işlerde çalıştırıldığı ifade edildi. Romanchenko’nun kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı ve 1943’te Buchenwald, Peenemünde, Bergen-Belsen ve Mittelbau-Dora toplama kamplarında esir tutulduğu aktarıldı. Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından esaretten kurtulan Romanchenko’nun hayatının geri kalanını Ukrayna’da geçirdiği ve toplama kamplarından kurtulanlar için kurulan dernek ve vakıflarda görev yaptığı belirtildi. Romanchenko’nun ölümü torunu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

"MERMİ İSABET EDEN ÇOK KATLI BİR BİNADA YAŞIYORMUŞ"

Buchenwald ve Mittelbau-Dora Anıtlar Vakfı Direktörü Jens-Christian Wagner ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yakınlarından öğrendiğimiz kadarıyla Buchenwald, Peenemünde, Dora ve Bergen-Belsen Nazi kamplarından sağ kurtulan arkadaşımız Boris Romanchenko, geçtiğimiz cuma günü Harkov’daki evinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybetmiştir. Derin üzüntü içindeyiz. Torununa göre mermi isabet eden çok katlı bir binada yaşıyormuş. Boris Romanchenko, Buchenwald-Dora Uluslararası Komitesi’nin başkan yardımcısıydı” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya-Ukrayna savaşı onları vurdu! Marketlerde un ve yağ kalmadıRusya-Ukrayna savaşı onları vurdu! Marketlerde un ve yağ kalmadı
Peş peşe tatil haberleri geliyorPeş peşe tatil haberleri geliyor
Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması

Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...

Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...

Uzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Uzman çavuşun saldırısına uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.