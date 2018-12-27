HABER

Nazik nineyi, kömür yardımı bahanesiyle dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 12:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Nazik Coşkun (73), kömür yardımı için geldiklerini söyleyen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından dolandırıldı.

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Nazik Coşkun (73), kömür yardımı için geldiklerini söyleyen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırıcılar, Coşkun'un 3 altın bileziği ile 6 bin 500 lirasını alarak kaçtı.

Olay, dün öğleden sonra Mustafakemalpaşa'nın Doğancı Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 5 çocuk annesi Nazik Coşkun'un evinin kapısını çalan kimliği belirsiz 2 kişi, yaşlı kadına "Bizi muhtar gönderdi, fakirlere kömür yardımı için geldik, sana da kömür indireceğiz" dedi. Coşkun ise "Benim kömürüm var, ihtiyacım yok" karşılığını verdi. Bunun üzerine dolandırıcılar, Nazik Coşkun'u zorla odaya sokarak, "Biraz sonra müdürümüz gelecek, senin bu bilezikleri görmemeli" deyip, kolunda bulunan 3 altın bileziği çıkartırarak yastık altına koymasını istedi. Dolandırıcılardan biri, daha sonra, Coşkun'u imza atması bahanesiyle dışarı çıkartırken, diğeri ise bilezikleri ve odadaki 6 bin 500 lirayı aldı. Nazik Coşkun'a kamyonla kömür getirileceğini söyleyen dolandırıcılar, evden uzaklaştı.

Odaya giren Coşkun, bileziklerin ve parasının yerinde olmadığını fark ederek komşulardan yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyde bulunan mobese kayıtlarını incelemeye aldı, soruşturma başlattı.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi 2 gün valizde sakladıDoğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi 2 gün valizde sakladı
Kayseri merkezli 5 ilde kaçak içki operasyonuKayseri merkezli 5 ilde kaçak içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Mersin'deki halk pazarında suçüstü yakalandı: Tek kişilik çeteyim!

'Tek kişilik çeteyim, ağabeyler büyük bir çete çökertti'

İstanbul Avcılar'da feci kaza... Abla ve kardeş metrelerce havaya savruldu!

O ana şahit olan ilkokul çocukları kabusu yaşadı! Bir anda...

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.