Nazik'in ifadesinin ardından 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-MİT tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik'in teşhis ettiği 24 isimden 14'ünün saldırı ile alakalı olduğu, bunların 8'inin de firari olduğu belirlendi. Savcılık bu firari 8 kişi için yakalama kararı çıkarttı.

Yusuf Nazik, Türkiye'ye getirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün sorgulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz pazartesi Ankara Adliyesi'ne getirilen Nazik, hakkında yakalama kararı veren Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Nazik'in mahkemeye verdiği 11 sayfalık ifadesinde, saldırı talimatını Mehmet Gezer'den aldığını, olayların merkezinde Gezer'le birlikte Suriye istihbaratında 'Hacı' kod adlı Muhammet Ali isminde yüzbaşı olduğunu söyledi. İfadesinde, saldırının Suriye sınırında ÖSO'ya yönelik yapılacağını sandığını, Mehmet Gezer ve istihbarattaki yüzbaşı tarafından oyuna getirildiğini ifade eden Nazik, " Olayın Sureyi sınırları içinde olacağını söyleyerek, kendi milletimize vatanımıza ihanet ettirdiler" dedi. Saldırıda kullanılan bombaların 3 çuvalını bir tekneyle kaçakçılık malları arasında Türkiye'ye Cengiz Sertel ve Ercan Bayat adlı kişilerle taşıdığını kabul eden Nazik, bombaları Samara sahiline Mehmet Gezer'in 6-7 adamıyla birlikte getirdiğini iddia etti.