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Nazik'in ifadesinin ardından 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 12:36 | Son Güncelleme

MİT tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik'in teşhis ettiği 24 isimden 14'ünün saldırı ile alakalı olduğu, bunların 8'inin de firari olduğu belirlendi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-MİT tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik'in teşhis ettiği 24 isimden 14'ünün saldırı ile alakalı olduğu, bunların 8'inin de firari olduğu belirlendi. Savcılık bu firari 8 kişi için yakalama kararı çıkarttı.

Yusuf Nazik, Türkiye'ye getirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün sorgulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz pazartesi Ankara Adliyesi'ne getirilen Nazik, hakkında yakalama kararı veren Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Nazik'in mahkemeye verdiği 11 sayfalık ifadesinde, saldırı talimatını Mehmet Gezer'den aldığını, olayların merkezinde Gezer'le birlikte Suriye istihbaratında 'Hacı' kod adlı Muhammet Ali isminde yüzbaşı olduğunu söyledi. İfadesinde, saldırının Suriye sınırında ÖSO'ya yönelik yapılacağını sandığını, Mehmet Gezer ve istihbarattaki yüzbaşı tarafından oyuna getirildiğini ifade eden Nazik, " Olayın Sureyi sınırları içinde olacağını söyleyerek, kendi milletimize vatanımıza ihanet ettirdiler" dedi. Saldırıda kullanılan bombaların 3 çuvalını bir tekneyle kaçakçılık malları arasında Türkiye'ye Cengiz Sertel ve Ercan Bayat adlı kişilerle taşıdığını kabul eden Nazik, bombaları Samara sahiline Mehmet Gezer'in 6-7 adamıyla birlikte getirdiğini iddia etti.

'ŞENOCAK'A 30 BİN DOLAR GÖNDERDİM'

Mehmet Gezer'in, kendisine bomba yüklenilen iki minibüsü 'Reşit' isminde bir kişinin iki adamıyla birlikte alarak Suriye'ye götüreceğini ve olayın orada gerçekleştireceklerini söylediğini iddia eden Nazik, "Araçları Reşit almamış. Bunlar bizi oyuna getirip, kendi vatanımıza milletimize ihanet ettirdiler" dedi.

Reyhanlı davasında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Nasır Şenocak'a saldırı için 30 bin dolar gönderdiğini de kabul eden Nazik'e Reyhanlı saldırısı davasının sanıkları tek tek soruldu. Nazik, sanıklardan birçoğunu tanımadığını, tanıdığını söylediği İlhan Küçükdüveki'nin Antakya'da telefonculuk yaptığını, Suriyeli Muhammet Dikkor Ali'nin taksici olduğunu, Ömer El Hatip'in ise olaylarla bir alakası olmadığını söyledi. Fikret Nazik'in kardeşi olduğunu ve kesinlikle ailesinden hiç kimseyi bu işlere sokmadığını söyledi. Nazik, bombaları birlikte taşıdıklarını söylediği Cengiz Sertel ve Ercan Bayat'ın ise tekneci olduğunu söyledi.

24 İSİMDEN 14'Ü SALDIRIYLA ALAKALI, 8'İ FİRARİ

Yusuf Nazik'in emniyet, savcılık ve mahkemedeki ifadelerini karşılaştırıp verdiği isimler üzerinde detaylı bir çalışma yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin saldırı ile ilgili olup olmadıkları üzerinde durdu. Nazik'in teşhis ettiği 24 isimden 14'ünün saldırı ile alakalı olduğu, bunların 8'inin de firari olduğu belirlendi. Savcılık bu firari 8 kişi için yakalama kararı çıkarttı.

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