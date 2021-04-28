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Nazilerin kaçırdığı Norveç gemisi 81 yıl sonra bulundu

28.04.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Naziler tarafından kaçırılmasının ardından 10 Mayıs 1940'ta İngiliz birlikleri ile çıkan çatışmada Norveç’in Hemnesberget kasabası açıklarında batan gemi, 81 yılın ardından bulundu.

Nazilerin kaçırdığı Norveç gemisi 81 yıl sonra bulundu

Norveç'te Hemnes belediyesine bağlı Hemnesberget kasabası açıklarında, Naziler tarafından kaçırılan ve 10 Mayıs 1940'ta İngiliz Donanması ile çıkan çatışmada batan geminin enkazına ulaşıldı.

Böylece Nazilerin bir operasyonda kullanmayı planladığı Hurtigruten DS Nord-Norge adlı Norveç gemisi 81 yıl sonra bulunmuş oldu.

Visit Plura dalış şirketlerinden yerel dalgıçlardan oluşan bir ekip, Hemnes kıyılarında 280 metre derinlikte ve rıhtımdan yaklaşık 200 metre uzakta geminin enkazına ulaşmayı başardı.

Ekip, derinliğin fazla olması nedeniyle görüntüleri elde etmek ve gerekli ölçümleri yapmak için su altı drone'larını kullandı. Dalış şirketi, görüntülerin kısa bir versiyonunu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlarken, görüntülerin uzun

Gemi 1924'te inşa edilmiş, 8 Mayıs 1940'ta Hitler'in Norveç'i işgalinin ardından da Naziler tarafından kaçırılmıştı. Nazilerin bir saldırıda 'Truva atı' olarak kullanmayı planladığı gemi, Hemnesberget'e yaklaşırken İskoç birlikleri tarafından saldırıya uğramıştı. Her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği şiddetli çatışmalar sonucu gemi batmıştı. Norveçli dalgıçların gemiyi arayışı 80 yıldan fazla süredir devam ediyordu.

'SAĞLAM OLAN HER ŞEYE BAKMAK ÖZELDİ'

Yerel bir tarih derneğinde çalışan Torbjorn Skjaran, “Sonunda gemiyi gördük. Harika bir deneyimdi. Çatı havaya uçmuş olsa bile gözlerimde yaşlarla kaptan köşkü ve sağlam olan her şeye bakmak özeldi" dedi.

Yerel dalış şirketi Visit Plura'dan Ina Therese Tralnes de, “Destansı bir deneyimdi. Çok etkilendim, bu Norveç tarihi için çok önemli” ifadelerini kullandı.

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