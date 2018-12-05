Nazilli Belediye Başkanı Alıcık, FETÖ davasından beraat etti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı gerekçesiyle FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı gerekçesiyle, TCK 314/2 maddesine göre FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına MHP'nin Nazilli'de tekrar aday gösterdiği tutuksuz sanık Haluk Alıcık ile avukatlar katıldı. Duruşmayı MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan ile partililer de izledi. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 2'nci duruşmasında, savcı Başkan Alıcak'ın cezalandırılmasını istedi. Bankaya parayı umreye gitmek için yatırdığını, suçsuz olduğunu ve terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını belirten Başkan Alıcık ise beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti Başkan Alıcık'ın beraatine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Başkan Alıcık, "Biz kendimizden eminiz. Bizim terör örgütüyle işimiz olmaz. Türk milliyetçisi ve ülkücüsüyüz. 14 yaşından bu yana bu harekete gönül vermiş insanız. Burada hakimin karşısına çıkmak bizim için zuldür. Biz isterdik ki savcı bey de beraatimizi istesin. Başta bilge lider Devlet Bahçeli olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Deniz Depboylu, diğer başkanlarımıza, tüm partililerime teşekkür ediyorum. Biz tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan ilkesinden ayrılmadık ve ayrılmayacağız. Ama tekrar söylüyorum, böyle şerefsizce itham edilmektense ölmeyi tercih edecek bir kardeşinizim. Çok şükür suçsuzluğumuz ispat edildi. Bundan sonra yapacağımız tek şey seçimler için çalışmak. Büyükşehir başta olmak üzere belediyeleri alacağız ve bize iftira atanlara güzel bir cevap vereceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

