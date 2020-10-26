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Nazilli'de Bizans dönemine ait yerleşim yerleri keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 21:36 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Bizans dönemine ait yeni yerleşim yerleri keşfedildi. Bölgede yapılan incelemede 4 sarnıç, 1 mezar ve 1 değirmen olduğu öğrenildi. Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Sedat Akkurnaz, Nazilli'nin tarihinin 5- 6 bin yıl öncesine dayandığını açıkladı.

Nazilli'de Bizans dönemine ait yerleşim yerleri keşfedildi

Nazilli Mastaura antik kent kazı çalışmalarını yürüten Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Sedat Akkurnaz, İsabeyli Mahallesi'nin Yeşildere mevkisinde tesadüfen keşfedilen sarnıç ve mezarda incelemelerde bulundu.

1500 YIL ÖNCESİNE AİT OLABİLİR

Bölgede bulunan küçük bir değirmenin de ortaçağ döneminde Bizanslılar tarafından kullanıldığını açıklayan Akkurnaz, değirmenin çevresinde bulunan alanda yaptığı inceleme sonucu, toprak altında kalan sarnıçlar ve mezarın yanı sıra ince işçilikle yapılan seramik parçalarının bulunmasının, bölgede 1500 yıl öncesine ait bir yerleşim yerinin bulunduğunun en belirgin kanıtı olduğunu ifade etti.

"NAZİLLİ'NİN TARİHİ 5- 6 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR"

ADÜ Arkeoloji bölümü ve Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü ile 5- 6 aydır bölgede kazı çalışmaları yaptıklarını açıklayan Akkurnaz, Nazilli tarihinin bilinenin dışında 5- 6 bin yıllık bir geçmişe dayandığını belirterek, "Şu anda kazı çalışmalarını yaptığımız Mastautra antik kenti çevresinde küçük küçük bir çok yerleşim yeri olduğu kanısındayız, bugün de burada bulduğumuz sarnıç ve mezar bunun en belirgin örneği, Yani Mastaura bir Merkez ve çevresinde de burası gibi kırsal köy yerleşim yerleri varmış. O dönemlerde buralarda yaşayan insanlar tarımla uğraştıkları için de bu dere yatağının kenarında bir köy kurmuşlar. O insanlar burada yaşamakla kalmamışlar suyun gücünü kullanmışlar, gördüğümüz değirmeni yapmışlar, sadece kırsal bir yaşam sürmemişler, biraz önce bir seramik parçası bulduk, bu seramik çok kaliteli bir işçiliğe sahip. Mesela bulduğumuz bu sarnıç ve iç yalıtımı düşünün o dönemin şartlarına göre yüksek bir teknolojiye sahip, yani buraların sadece arkeolojik değil, kültürel bir özelliği de var. Şimdi biz de yapacağımız bu çalışmalarla Nazilli'nin kültürel haritasını çıkaracağız" dedi. (DHA)

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