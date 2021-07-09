HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nazilli'de 'kötü koku' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Nazilli'de 'kötü koku' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

09.07.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, komşularının kötü koku üzerine ihbar ettiği Sultan Ayar'ın evinden 3 kamyon çöp çıktı. Belediye ekiplerince ev ilaçlanırken, çöpler imha edildi.

Nazilli'de 'kötü koku' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Dumlupınar Mahallesi 216 Sokak'ta yaşamını sürdüren Sultan Ayar, topladığı atıklarla evini iki yılda çöplük haline getirdi.

Bursa'daki bu köyde sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyorBursa'daki bu köyde sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Çöplerden etrafa yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin şikayeti üzerine, Nazilli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri eve gelerek çalışma başlattı.

084d723218bd7cc1a5eff2f3841276d4

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

Güçlükle ikna edilen Sultan Ayar'ın evinde polis kontrolünde temizlik yapıldı. Evsel atık, çöp, karton kutu, plastik, teneke kutu ve bidonların bulunduğu ev 2 saat süren çalışmanın ardından baştan aşağıya temizlenirken, 3 kamyon çöp çıkarıldı.

e903ac682ae41e1eb4d1fbe01ec8bf2d

EV İLAÇLANDI

Çöplerin çıkarılmasının ardından ekipler kullanılabilir hale gelen evi mikroplara ve haşerelere karşı ilaçladı. (DHA)

Çöp kamyonunun altında kalan elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybettiÇöp kamyonunun altında kalan elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
PARTNERÜnlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!Ünlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!
Feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralıFeci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.