Nazilli Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı

Nazilli Devlet Hastanesi'nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekipleri ile 200 kişilik hastane personelinin katıldığı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği depremde yoğun bakım servisinin duvarlarında çatlaklar meydana gelen ve jeneratör ünitesinde yangın çıkan hastane binasındaki tatbikata, sirenlerin çalınmasıyla başlandı. Depremde hasar gören binada ve hemen ardından çıkan yangında mahsur kalanların, özel eğitimli arama kurtarma köpeği 'Night' ile bulunup, kurtarılmaları sağlandı. Yaralılara gerekli müdahale yapıldıktan sonra hastane dışındaki güvenli bölgeye sevkleri sağlandı. Hastanedeki hastalar, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Tatbikatı, hasta yakınları ilgiyle izledi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve HAP Tatbikat Ekip Başkanı Opr. Dr. Şafak Çalışkan, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "Senaryo gereği depremde zarar gören ve yangın çıkan hastanemizin yoğun bakımındaki 3 hastamızı tahliye ettik. 3 hastamızın da Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevklerini sağladık. Yangın çıkan bölgede de 3 yaralımız vardı. Onları da oluşturduğumuz triyaj alanına alarak tedavilerini sağladık. Şu anda durum kontrol altında. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanemiz çalışmaya, işlevini sürdürmeye devam ediyor" dedi.

Başhekim Çalışkan, tatbikatı bu tür doğal afetlere hazırlıklı olmak için yatıklarını belirterek, "Bu tür felaketlerin ne zaman yaşanacağını bilemeyiz. Bu nedenle hazırlıklı olunmasında fayda var" diye konuştu.

