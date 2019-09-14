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Nazilli emniyetinden aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, 5 bin kişiye aşure ikram etti.

AYDIN'ın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, 5 bin kişiye aşure ikram etti.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Koca Cami'de Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı. İkram organizasyonuna Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, Nazilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker ve emniyet mensupları katıldı. Protokol üyeleri, aşure ikramında bulundu. 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Kaymakam Arısoy, Biz yardımlaşmayı seven bir milletiz. Böylesi günlerde bu duygularımız daha da güçlenir. Birlik, beraberlik sadece Muharrem ayında değil her zaman olmalıdır. Emniyet Müdürlüğümüze ve personeline emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz dedi.

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