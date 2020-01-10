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  4. Nazilli'de 1 haftadır kayıp olan kişi ağaca asılı halde bulundu

Nazilli'de 1 haftadır kayıp olan kişi ağaca asılı halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 01:22 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yaklaşık 1 hafta önce ailesinin kayıp ihbarı üzerine aranan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Ö.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yaklaşık 1 hafta önce ailesinin kayıp ihbarı üzerine aranan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Ö. (41), zeytinlik alanda bir ağaca asılı halde bulundu.
Nazilli ilçesinde yaklaşık 1 hafta önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Ö.'nün yakınları kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, Ahmet Ö. ile ilgili araştırma yaparken, Hasköy Mahallesinde karayoluna 100 metre uzaklıkta 09 AAB 338 plakalı bir otomobilin 4 gündür, dağlık alanda park halinde durduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, çevrede bir ağaca ağaca asılı bir kişinin cansız bedeni ile karşılaşıldı.
Yapılan incelemede ölen kişinin, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen ve ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan Ahmet Ö. olduğunu öğrenildi. Kendini asarak intihar ettiği ileri sürülen Ahmet Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ahmet Ö.'nün ekonomik sıkıntılar içinde olduğu ileri sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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