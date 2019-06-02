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Nazilli'de 2 mahalle sandık başına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:02 | Son Güncelleme

Nazilli'de 2 mahalle sandık başına gitti

YSK tarafından 31 Mart'taki seçimleri iptal edilerek yenilenmesine karar verilen Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 mahallede vatandaşlar sandık başına gitti.

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği Derebaşı Mahallesinde 2, Bozyurt Mahallesinde ise 5 sandıkta oy kullanacak.

Bozyurt Mahallesinde bin 410, Derebaşı Mahallesinde ise 378 seçmen oy verecek.

Oy verme işlemi 2 mahallede de saat 17.00'da son bulacak.

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mahalle oy verme Sandık

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