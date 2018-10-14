Nazilli'de 43 gram eroinle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 43 gram eroin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler İ.A., H.B. ve U.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda toplam 43 gram eorin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanıp, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ne gönderildi.
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