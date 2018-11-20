HABER

Nazilli'de camiye giren hırsız, laptop ve 100 lira madeni parayı çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 01:11 | Son Güncelleme

  AYDIN’ın Nazilli ilçesinde camiye giren hırsız, imamın laptopu ile 100 lira madeni para çaldı.

Nazilli'de camiye giren hırsız, laptop ve 100 lira madeni parayı çaldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN’ın Nazilli ilçesinde camiye giren hırsız, imamın laptopu ile 100 lira madeni para çaldı.
Olay, Karaçay Mahallesinde bulunan Garaj Camii'nde meydana geldi. Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yanında bulunan ve tadilat nedeniyle açık olan pencereden giren kimliği belirsiz bir kişi, yaklaşık 1.5 saat cami içersinde dolaşıp, tek tek saydığı 100 TL madeni para ile cami imamına ait olan diz üstü bilgisayarı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Camide bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızı yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünyada hızla artıyor! Cinsel isteksizlik neden oluyor?Dünyada hızla artıyor! Cinsel isteksizlik neden oluyor?
Nazilli'de 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandıNazilli'de 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandı
İzmir'de panelvan aracın çarptığı kadın polis ağır yaralandıİzmir'de panelvan aracın çarptığı kadın polis ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.