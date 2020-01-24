HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nazilli’de çıkan yangında küle dönen evde bir kişi yanarak can verdi

Nazilli’de çıkan yangında küle dönen evde bir kişi yanarak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 01:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kahvederesi Mahallesinde 3 katlı bir evin en üst katında çıkan yangın bir kişiye mezar oldu.

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kahvederesi Mahallesinde 3 katlı bir evin en üst katında çıkan yangın bir kişiye mezar oldu. İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iddiaya göre alkolden dolayı sızan bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Kahvederesi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir evin 3. katında çıkan yangına ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınırken evin 3. katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaptıkları incelemede tamamen yanmış halde bir ceset bulundu. Yapılan araştırmada şahsın evde yalnız olduğu mahallede kahvecilik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Erdoğan Karakuş (48) olduğu belirlendi. Eşi ve çocuklarının Nazilli’de oldukları öğrenilen Karakuş’un alkol aldığı ve bu nedenle sızıp kaldığı için sobadan çıkan yangından haberi olmadan uykudayken hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandıYaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı
Birlikte yaşadığı kadını tüfekle öldürdüBirlikte yaşadığı kadını tüfekle öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasından ‘Gelmesin 24 Ocak’ paylaşımı

Ailesinin paylaşımı yürek dağladı!

Arkasında Prens Selman'ın olduğu iddia edilmişti! Amazonun kurucusunun hacklenmesi olayında yeni gelişme

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Giresun'da korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.