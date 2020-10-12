HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nazilli’de de 1 kişi sahte alkolden öldü

Nazilli’de de 1 kişi sahte alkolden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti.

Nazilli’de de 1 kişi sahte alkolden öldü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bir kişinin daha yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Sevindikli Mahallesi’nde meydana geldi. Orhan Öztürk’ün evinde (57) birlikte alkol aldıkları öğrenilen Osman Ö. (62) eve gittikten bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayeti ile Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Osman Ö.’nün yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülürken, Orhan Öztürk ise saat 06.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Olaydan sonra harekete geçen jandarma ekiplerinin iddiaya göre sahte alkolden kaynaklandığı belirlenen olayın ardından çalışma başlattı. Sahte alkol imal eden bir kişinin göz altına alındığı bilgisine ulaşıldı.
Hayatını kaybeden Orhan Öztürk’ün otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Scooter Martı kullanımı için yaş sınırı kaç?Scooter Martı kullanımı için yaş sınırı kaç?
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!
En Çok Okunan Haberler
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Tepki çeken paylaşım! 'Rant alanı mı olacak?'
Tepki çeken paylaşım! 'Rant alanı mı olacak?'
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Gören bir dal parçası zannediyor ama o bir böcek
Gören ilk başta 'dal' parçası zannediyor ama...
Mevlit Kandili 2020 az zaman kaldı... 2020 Diyanet dini günler takvimi! Mevlid Kandili önemi nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır, duası nedir?
Mevlit kandili yaklaşıyor!
Fuhşa zorladıkları İrem'i güpegündüz kaçırmışlardı! Suçlanan çift teslim oldu
Fuhşa zorladıkları İrem'i güpegündüz kaçırmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Martı'ya yaş engeli geliyor... Martı scooter yaş sınırı var mı? Martı 18 yaş altı kullanım cezası nedir?
Scooter Martı kullanımı için yaş sınırı kaç?
Kahreden olay! 6 aylık bebek yangında hayatını kaybetti
Bir babanın yangında ölen bebeğine son bakışı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.