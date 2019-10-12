Nazilli’de dışarıdan açılan ateş, sınıftaki 3 öğrenciyi yaraladı

Nazilli’nin Muammer Aksoy Mahallesinde bulunan Orhangazi Ortaokulu’nda hafta sonu İngilizce dersi sırasında kimliği belirsiz bir şahsın ve şahısların okul dışından havalı tüfekle ateş etmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı. Polis öğrencileri yarayan şüphelileri her yerde arıyor.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki H.B, 12 yaşındaki O.K. ve aynı yaştaki Y.K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan 3 çocuk Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri yapılan 3 öğrenci taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, “Öğrencilerin hafta sonu destekleme kursları sırasından İngilizce dersi yapılırken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından havalı tüfekle ateş açılmış. Bu sırada sınıfın camlarına isabet eden saçmalar camları kırarak, dersteki 3 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmasına sebep olmuş. Direk mi ya da bilmeden mi ateş edildiği konusunda henüz bir bilgi yok. İngilizce öğretmeni tarafından 112 acil sağlık ekipleri aranarak yaralı öğrencilerimiz hastaneye kaldırılmış. Öğrencilerimiz yapılan tedavinin ardından taburcu edilmişler. Polis ekiplerimiz olayı araştırmaya devam ediyor. Öğrencilerimize, velilerine çok geçmiş olsun. Bir daha böyle üzücü olaylar inşallah bir daha yaşamayız” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

