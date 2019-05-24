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Nazilli'de en zehirli akrep türü görüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla da bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' görüntülendi.

Nazilli'de en zehirli akrep türü görüldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla da bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' görüntülendi.
Nazilli'nin kırsal Ovacık Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Erhan Yavaş (29), tarlasında sulama yaptığı sırada engebeli bölgede akrep gördü. Yavaş, akrebi cep telefonu ile görüntüleyerek arkadaşlarıyla paylaştı. Yavaş, fotoğrafını çektiği akrebin dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' olduğunu sonradan öğrendiğini belirtip, "Fotoğrafını çekmemden bir süre sonra akrep, çalılıklar arasında gözden kayboldu" dedi. Sarı akrep, Türkiye'de en çok Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa'da görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Nazilli'de en zehirli akrep türü görüldü

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