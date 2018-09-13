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Nazilli'de eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 25.30 gram eroinle yakalanan H.Ç., gözaltına alındı.

Nazilli'de eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 25.30 gram eroinle yakalanan H.Ç., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.Ç., tutuklandı.
Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu sattığı belirlenen H.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında ise 21 ayrı pakette toplam 25.30 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.Ç., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı,

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