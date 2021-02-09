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Nazilli’de fuhuş operasyonu

09.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalanırken, iki yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bursa’dan Nazilli’ye gelen bir bayanın Şirinevler Mahallesi’ndeki bir evde yabancı uyruklu bayanlara fuhuş yaptırdığını tespit etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalanırken, iki yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bursa’dan Nazilli’ye gelen bir bayanın Şirinevler Mahallesi’ndeki bir evde yabancı uyruklu bayanlara fuhuş yaptırdığını tespit etti. Yapılan operasyonda fuhşa aracılık yapıp yer temin eden S.U. (38) çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 2 yabancı uyruklu bayan sınır dışı edilirken, evde yapılan aramada ele geçirilen yüksek miktardaki paraya el konuldu.

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