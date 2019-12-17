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Nazilli'de gazi uzman çavuş Öztürk'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:36 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, protokol üyeleri ile Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nda vücuduna isabet eden şarapnel parçaları ile yaralanıp, gazi olan Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk'ü evinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, protokol üyeleri ile Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nda vücuduna isabet eden şarapnel parçaları ile yaralanıp, gazi olan Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk'ü evinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Barış Pınarı Harekatı gazisi, evli, 3 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk'ün Yeşil Mahalle'deki evine yapılan ziyarete Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'ın yanı sıra İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, Nazilli Askerlik Şube Başkan Vekili Personel Asteğmen Emre Özlü, Nazilli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk de katıldı.
Ziyarette konuşan Nazilli Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, "Kutsal vatan toprakları uğruna şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlık ve şifa diliyorum. Vatanımızın ve milletimizin bekası için vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimiz ile gurur duyuyoruz. Deniz Öztürk kardeşimiz başta olmak üzere tüm gazilerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da şehitlik ve gaziliğin hiçbir değerle ölçülemeyeceğini belirtip, "Ülkesi, milleti ve bayrağı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için göğsünü siper eden gazilerimize ve Deniz Öztürk kardeşime acil şifalar diliyorum. Ailesi bizim ailemiz, evlatları bizim evlatlarımızdır" diye konuştu.
Suriye'nin Resulayn bölgesinin güneydoğusunda yaralanan Gazi Piyade Uzman Çavuş Deniz Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Kolum, bacağım ve sırtımda şarapnel parçaları vardı. Geçtiğimiz günlerde operasyonla şarapnel parçalarından birini aldırdım. Kolumda ve bacağımda halen şarapnel parçaları var. Bu haldeyken bile görev verilse tekrar gider, vatanım için arkadaşlarımla gözümü kırpmadan canımı seve seve feda ederim. Bu ziyaret de bana moral oldu" dedi.

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